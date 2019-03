Die Haushaltsplanung von Bundesfinanzminister Scholz stößt bei den Vereinigten Staaten auf Kritik.

Botschafter Grenell erklärte in Berlin, damit entferne sich Deutschland vom Nato-Ziel, bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Dazu aber hätten sich alle Nato-Mitglieder klar bekannt. Dass die Bundesregierung es auch nur in Erwägung ziehe, ihre ohnehin schon - Zitat - "inakzeptablen" Beiträge zur militärischen Einsatzbereitschaft auch noch zu reduzieren, sei ein beunruhigendes Signal an die Verbündeten. Laut mittelfristiger Finanzplanung läge der Anteil der Verteidigungsausgaben am BIP im Jahr 2023 bei rund 1,25 Prozent.