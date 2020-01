EU-Ratspräsident Michel hat die Staats- und Regierungschefs für den 20. Februar zu einem Sondergipfel eingeladen.

Hintergrund ist die Uneinigkeit in Haushaltsfragen. Michel schrieb in einem Brief, es sei Zeit, zu einer Einigung zu kommen. Alle Seiten müssten sich kompromissbereit zeigen. Konkret geht es um den mittelfristigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis '27. Das Europaparlament hat höhere Ausgaben gefordert als Deutschland und einige andere Mitgliedsstaaten zu geben bereit sind. Streit herrscht auch darüber, wie viel Geld für den "Green Deal" der EU-Kommission für ein klimaneutrales Europa bis 2050 bereitstehen soll.