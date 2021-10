US-Präsident Biden hat im Streit um den Staatshaushalt den Druck auf die Republikaner erhöht.

Angesichts ihrer Blockadehaltung im Kongress warf Biden seinen politischen Gegnern vor, - Zitat - "russisches Roulette" mit der Wirtschaft zu spielen. Sollte es nicht gelingen, die Schuldenobergrenze in Kürze zu erhöhen, drohe der US-Wirtschaft ein Absturz, der Arbeitsplätze, Ersparnisse und Renten gefährde, sagte Biden im Weißen Haus. Die Republikaner bezichtigen die Demokraten dagegen einer verschwenderischen Haushaltspolitik. Auch innerhalb der demokratischen Partei ist das Vorhaben umstritten: Linke Politiker knüpfen ihre Zustimmung an sozialpolitische Reformen im Land. Das Finanzministerium geht davon aus, dass die USA ohne eine Erhöhung der Schuldengrenze bereits in zwei Wochen nicht mehr zahlungsfähig sein könnten. Damit stände auch das geplante billionenschwere Infrastrukturprogramm von Präsident Biden auf der Kippe.



In der vergangenen Woche hatte das Repräsentantenhaus bereits einen Übergangshaushalt beschlossen und somit einen Shutdown in letzter Minute abgewendet.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.