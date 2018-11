Italien bleibt im Haushaltsstreit mit der Europäischen Union unnachgiebig. Das Land will an seinen umstrittenen Schuldenplänen festhalten. Eine Frist für Korrekturen hat die Regierung verstreichen lassen.

Der stellvertretende Ministerpräsident Di Maio teilte nach einer Kabinettssitzung in Rom mit, die Regierung werde an ihrem Plan für eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent im kommenden Jahr festhalten. Die Ausgaben würden aber strikt kontrolliert. Man brauche diesen Haushalt, um wieder auf die Beine zu kommen, meinte Di Maio. Die Regierung in Rom will das Wachstum unter anderem mit Steuersenkungen und höheren Sozialausgaben ankurbeln. Zur Aufbesserung der Staatskasse kündigte Di Maio den Verkauf staatlicher Immobilien an.



Die EU-Kommission könnte jetzt ein Defizitverfahren gegen Italien einleiten, an dessen Ende finanzielle Sanktionen stehen könnten. Brüssel hatte der Führung in Rom bis Mitternacht Zeit gegeben, ihre Haushaltspläne zu korrigieren. Die EU-Kommission lehnt den Budgetplan ab, weil Italien eine sehr hohe Gesamtverschuldung hat.