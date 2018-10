Die italienische Regierung hält ungeachtet der harten Kritik der EU-Kommission an ihrem geplanten Schulden-Haushalt fest.

Der italienische Ministerpräsident Conte sagte in Brüssel, er sehe keinen Grund, Änderungen an dem Etat vorzunehmen. Die Kritik der Kommission betrachte er als Beginn einer Diskussion.



Das Bündnis in Rom aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega plant eine deutlich höhere Neuverschuldung als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. Die EU-Kommission wirft der Regierung schwere Verstöße gegen die Regeln in der Euro-Zone vor und verlangt eine Klarstellung bis Montag. Auch die österreichische EU-Ratspräsidentschaft rief Rom heute erneut zur Einhaltung der europäischen Schuldenregeln auf. Wenn Italien diese Regeln breche, bringe das Land sich selbst und die anderen EU-Staaten in Gefahr, sagte der österreichische Bundeskanzler Kurz in Brüssel.