Die US-Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit Italiens herabgestuft.

Sie liegt jetzt nur noch eine Stufe über Ramschniveau. Moody's begründete die Entscheidung mit einer "erheblichen Schwächung der Finanzkraft Italiens". Grund seien das geplante höhere Haushaltsdefizit und die unverändert hohe Staatsverschuldung von 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.



Über den Haushaltsentwurf streitet sich die italienische Regierung derzeit mit der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde hatte mitgeteilt, dass sie in den Budget-Plänen einen besonders schweren Verstoß gegen die EU-Regeln sieht. Ungeachtet der Kritik will Ministerpräsident Conte an dem Vorhaben festhalten.