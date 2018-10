Die Europäische Kommission hat die Haushaltspläne Italiens für das kommende Jahr zurückgewiesen. Wie die Kommission in Straßburg mitteilte, muss die Regierung in Rom den Entwurf nun innerhalb von drei Wochen überarbeiten. Es ist das erste Mal, dass die Brüsseler Behörde vorab einen Etatentwurf ablehnt. Vize-Premier Salvini will jedoch keine Änderungen vornehmen.

Die Budgetpläne seien in keiner Weise mit europäischen Stabilitätsregeln vereinbar, betonte die EU-Kommission. Italien ist mit 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschuldet. Für 2019 plant die Regierung in Rom neue Schulden im Umfang von 2,4 Prozent, das ist dreimal so viel wie die Vorgängerregierung veranschlagt hatte.



Vize-Premier Salvini erklärte nach der Entscheidung der Kommission, Italien werde auch jetzt nichts an dem Entwurf ändern. Es gebe keinen Weg zurück. Der EU-Kommission warf er vor - so wörtlich - nicht eine Regierung, sondern ein "ganzes Volk" zu attackieren. Das Bündnis aus populistischer Fünf Sterne Bewegung und rechtsgerichteter Lega begründet die höhere Neuverschuldung mit einer Förderung von Wachstum und Investitionen.



Direkte Sanktionsmöglichkeiten gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Die EU-Kommission könnte in einem weiteren Schritt ein offizielles Defizitverfahren gegen Italien einleiten. An dessen Ende könnten die EU-Finanzminister theoretisch bei anhaltenden Verstößen gegen die Stabilitätsregeln finanzielle Sanktionen beschließen. Dies gilt zumindest bislang jedoch als eher unwahrscheinlich.