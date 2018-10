Italien soll heute bei der EU-Kommission eine Stellungnahme zum Haushaltsentwurf für 2019 abgeben.

Brüssel hatte der Regierung in Rom eine "beispiellose" Abweichung von den europäischen Etatregeln vorgeworfen. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsgerichtete Lega wollen 2019 mit einer erhöhten Neuverschuldung Wahlversprechen einlösen. Die Vorgängerregierung hatte Brüssel noch eine deutlich niedrigere Kreditaufnahme in Aussicht gestellt.



Italien weist mit einem Gesamtschuldenstand von rund 130 Prozent der Wirtschaftsleistung den zweithöchsten Wert in der Eurozone nach Griechenland auf. Die neuen Pläne haben an den Kapitalmärkten bereits zu steigenden Zinsen für italienische Schuldpapiere geführt. Zudem stufte die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit des Landes herunter.