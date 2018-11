Im Haushaltsstreit mit Italien zeichnet sich bislang keine Lösung ab.

Man hoffe, dass die Regierung in Rom ihren Etatentwurf mit den EU-Regeln in Einklang bringen werde, sagte Eurogruppenchef Centeno beim Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Zuvor hatte EU-Wirtschaftskommissar Moscovici erklärt, es sei falsch zu glauben, dass man eine Art Deal machen werde. Es gebe Regeln, die eingehalten werden müssten.



Die EU-Kommission hatte im Oktober den Haushaltsentwurf der italienischen Regierung zurückgewiesen. Grund dafür ist ein deutlich höheres Defizit, als ursprünglich vereinbart worden war. Italien hat bis nächste Woche Zeit, einen geänderten Etat vorzulegen. Ansonsten droht die Eröffnung eines Defizitverfahrens.