Die EU-Kommission will in der nächsten Woche über den Haushaltsentwurf der italienischen Regierung entscheiden.

Ein Sprecher sagte in Brüssel, man habe den Entwurf erhalten und werde am 21. November eine Beurteilung abgeben. Um Mitternacht war ein Ultimatum der Kommission im Haushaltsstreit mit Italien abgelaufen. Die Regierung in Rom hatte sich allerdings geweigert, die geplante Neuverschuldung von 2,4 Prozent für das kommende Jahr zu senken. Italien will mit Steuersenkungen und höheren Sozialausgaben das Wachstum fördern. Die EU-Kommission verweist aber auf die hohe Gesamtverschuldung und hat Italien aufgefordert, seine Pläne zu ändern.