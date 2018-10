Österreichs Bundeskanzler Kurz hat Italien zur Einhaltung der EU-Schuldenregeln aufgefordert.

Die Europäische Union sei eine Wirtschafts- und Wertegemeinschaft und funktioniere, weil es gemeinsame Regeln gebe, sagte Kurz in Brüssel. Wenn Italien diese Regeln breche, bringe das Land sich selbst und die anderen EU-Staaten in Gefahr. Die Europäische Union sei nicht gewillt, dieses Risiko für Italien zu übernehmen, betonte Kurz, dessen Land zur Zeit den Vorsitz im Europäischen Rat inne hat. Österreichs Finanzminster Löger verlangte eine "klare Haltung" der EU-Kommission gegenüber der italienischen Regierung.



Das Bündnis in Rom aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega plant eine deutlich höhere Neuverschuldung als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. Die EU-Kommission befand, die Abweichung von den Haushaltsregeln sei "beispiellos in der Geschichte des Stabilitäts- und Wachstumspaktes" und erwartet "Klarstellungen" bis Montagmittag.