Im Streit mit Italien um dessen geplanten Schuldenhaushalt kommen aus der EU versöhnlichere Signale.

Eurogruppenchef Centeno reagierte positiv auf einen Brief der Regierung in Rom an die Europäische Kommission, den er als konstruktiv bezeichnete. Er rechne mit einer Einigung, sagte Centeno. EU-Währungskommissar Moscovici meinte, man wolle keine Krise in den Beziehungen zu Italien. Die Kommission hatte die Erläuterungen der Regierung in Rom eingefordert und will heute darüber beraten. In dem Brief räumt der italienische Finanzminister Tria ein, dass Italien mit dem geplanten Haushalt für 2019 gegen die Schuldenregeln der Eurozone verstoßen würde. Mit der höheren Neuverschuldung wolle man aber das Wachstum und die Investitionen im Land fördern.



Die Regierung in Rom will neue Schulden im Umfang von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufnehmen. Aufgrund seiner sehr hohen Gesamtverschuldung ist das Land aber eigentlich verpflichtet, sein Defizit abzubauen. Ministerpräsident Conte betonte, die 2,4 Prozent aus dem Haushaltsentwurf seien eine Obergrenze, die man möglicherweise nicht erreichen und in keinem Fall überschreiten werde.