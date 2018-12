Nach der Einigung im Haushaltsstreit zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission hat Bundesbank-Präsident Weidmann vor möglichen Folgen der Vereinbarung gewarnt.

Er sei besorgt, was das für die künftige Haushaltsdisziplin im Euro-Raum bedeute, sagte Weidmann der "Welt am Sonntag". Es werde der Kommission und anderen Regierungen künftig noch schwerer fallen, auf solide Staatsfinanzen zu dringen.



Brüssel und Rom hatten ihren Streit vor einigen Tagen beigelegt, nachdem die italienische Regierung ihren Haushaltsentwurf verändert hatte. Vorgesehen ist nun ein Haushaltsdefizit von 2,04 Prozent der Wirtschaftsleistung vor - statt wie zuvor 2,4 Prozent. Der überarbeitete Entwurf wurde in der Nacht vom italienischen Senat angenommen. Die Zustimmung der zweiten Parlamentskammer, des Abgeordnetenhauses, steht noch aus.