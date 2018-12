Die Europäische Union hat noch keine Informationen über die von Italien geplanten Änderungen des bemängelten Etatentwurfs.

EU-Haushaltskommissar Oettinger sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), bislang sei noch kein neuer Budgetentwurf eingegangen. Er hoffe, dass die Regierung in Rom heute oder in den kommenden Tagen einen neuen Haushalt für 2019 vorlege, der den Stabilitätskriterien entspreche. Oettinger betonte, Italien habe ursprünglich zugesagt, dass die Neuverschuldung bei höchstens 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen werde.



Italiens Ministerpräsident Conte zeigte sich erneut zu kleinen Änderungen am Etatentwurf bereit. Er sagte der Zeitung "La Repubblica", er sei ständig im Gespräch mit der EU-Kommission. Wenn es gelinge, das Defizit auf 2,3 oder 2,1 Prozent zu senken, sei das noch keine Abkehr vom Reformkurs der Regierung.



Wirtschaftsminister Tria hatte gestern ebenfalls Änderungen an dem bisherigen Entwurf angekündigt. Unter anderem werde angestrebt, weitere Staatsbeteiligungen zu verkaufen. Die Regierung in Rom plant derzeit eine Neuverschuldung von etwa 2,4 Prozent. Die EU droht Italien deshalb mit einer milliardenschweren Strafe.