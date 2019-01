Vor dem Hintergrund des Haushaltsstreits in den USA hat Präsident Trump im Bundesstaat Texas die Grenze zu Mexiko besucht. Seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos sagte er dagegen ab.

Auf Twitter begründete er dies mit der seit rund drei Wochen anhaltenden Haushaltsblockade und dem damit einhergehenden Konflikt mit den oppositionellen Demokraten über seine Forderung nach einer Grenzmauer zu Mexiko. Das Forum in dem Schweizer Skiort findet vom 22. bis zum 25. Januar statt.



Am späten Abend traf Trump zu einem Besuch im texanischen McAllen an der Grenze zu Mexiko ein und erklärte abermals, die USA benötigten eine Barriere zum Schutz vor Schmugglern. Auf einem Tisch vor dem Präsidenten präsentierte der lokale US-Grenzschutz Drogen, Waffen sowie eine Plastiktüte mit Geld. Wegen des Streits mit den Demokraten hatte Trump zuletzt mit der Ausrufung eines nationalen Notstands gedroht.