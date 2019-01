US-Präsident Trump hat im Haushaltsstreit mit den Demokraten eine Auslandsreise der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Pelosi, gestrichen.

Aufgrund des Shutdowns müsse er ihr leider mitteilen, dass Ihre Reise nach Brüssel, Ägypten und Afghanistan verschoben worden sei, schrieb Trump in einem Brief an die demokratische Politikerin. Sie könne aber Linie fliegen, wenn sie das wolle. Pelosi wollte sich unter anderem in Brüssel mit der EU-Außenbeauftragten Mogherini treffen.



Seit fast vier Wochen stehen in den USA Teile des Regierungsapparates still, weil das Haushaltsgesetz nicht rechtzeitig verabschiedet wurde. Grund ist die Weigerung der Demokraten, ein Gesetz zu unterschreiben, das Geld für den Bau der von Trump geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko bereitstellt. Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus die Mehrheit, Trumps Republikaner im Senat.