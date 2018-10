Im Streit mit Italien um den Haushalt kommen aus der EU versöhnlichere Signale.

Eurogruppenchef Centeno reagierte positiv auf einen Brief der Regierung in Rom an die Europäische Kommission, den er als konstruktiv bezeichnete. Er rechne mit einer Einigung, sagte der Portugiese. Die EU-Kommission will heute über das Thema beraten.



Die Regierung in Rom plant für 2019 neue Schulden im Umfang von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Finanzminister Tria räumte ein, dass damit gegen die Schuldenregeln der Eurozone verstoßen würde. Mit der höheren Neuverschuldung wolle man aber das Wachstum und die Investitionen im Land fördern.