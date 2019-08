Angesichts der Milliardenüberschüsse des Staates werden Forderungen nach Steuersenkungen und mehr Investitionen laut.

FDP-Chef Lindner betonte, wann, wenn nicht jetzt, wären Entlastungen möglich und sinnvoll. Der Fraktionsvize der Linkspartei, De Masi, plädierte für mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. CDU-Generalsekretär Ziemiak sagte dem SWR, jetzt gehe es darum, die Wirtschaft weiter zu entlasten, um die Konjunktur am Laufen zu halten. Außerdem müsse der Solidaritätszuschlag komplett abgeschafft werden. Das forderte auch der Bund der Steuerzahler.



Der deutsche Staat hat im ersten Halbjahr 45,3 Milliarden Euro mehr eingenommen als ausgegeben. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Grund sei vor allem die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt.