Finanzminister Lindner

Der FDP-Vorsitzende sagte der "Welt am Sonntag", in den vergangenen zehn Jahren hätten niedrige Zinsen und steigende Staatseinnahmen bei der Etatberatung geholfen. Jetzt sei die Situation eine andere: Es gehe darum zu konsolidieren. Lindner betonte, die Ampelparteien müssten noch grundsätzlicher darüber beraten, welche Prioritäten sie setzen wollten. Die Vorstellungen lägen noch weit auseinander. Er stellte sich in diesem Zusammenhang hinter Forderungen nach einem höheren Verteidigungsetat.

Ursprünglich wollte Lindner die Etatpläne am kommenden Mittwoch dem Kabinett präsentieren. Wegen des Streits in der Koalition verschob er den Termin. Seine Ministerkollegen hatten Zusatzwünsche von 70 Milliarden Euro angemeldet, für die Lindner im Haushalt keinen Spielraum sieht.

