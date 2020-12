Der Bundestag hat seine Haushaltsberatungen mit der Generaldebatte fortgesetzt.

AfD-Fraktionschefin Weidel warf der Kanzlerin zum Auftakt einen planlosen und grotesken Umgang mit der Corona-Pandemie vor. Die Bundesregierung sperre die Bürger ein und vernichte ganze Branchen.



Merkel entgegnete, die Entscheidung für die Aufnahme von Schulden in dieser Höhe sei alles andere als leicht. Die Pandemie sei aber eine Herausforderung, wie sie das Land in dieser Art noch nicht erlebt habe.



Um die Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen zu bewältigen, ist im Etat 2021 eine Neuverschuldung in Höhe von 180 Milliarden Euro vorgesehen. Dafür hatte der Bundestag gestern die Schuldenbremse im Grundgesetz erneut ausgesetzt. Der Budgetentwurf sieht insgesamt Ausgaben von rund 499 Milliarden Euro vor. Der Haushalt soll am Freitag vom Parlament verabschiedet werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 9.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 27.11.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 20.11.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 30.11.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 27.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 20.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.