Die Regierung nehme Schulden in Rekordhöhe auf, stelle aber nicht die Ausgaben auf den Prüfstand, sagte der CDU-Politiker zum Auftakt der Haushaltswoche im Bundestag. Die Linken-Vorsitzende Wissler kritisierte, statt Geld in den Klimaschutz oder die Verkehrswende zu investieren, werde die Bundeswehr aufgerüstet. Der haushaltspolitische Sprecher der AfD, Boehringer, bemängelte,die Regierung halte die Schuldenbremse weiterhin nicht ein.

Politiker der Koalitionsparteien verteidigten den Haushaltsentwurf. FDP-Fraktionsvize Meyer erklärte, man habe viel Geld für die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger eingeplant. Der haushaltspolitische Sprecher der SPD, Rohde, betonte, der Etat sei mit Unsicherheiten behaftet.

Im Parlament findet von heute an die viertägige Schlussberatung über den Haushalt für das laufende Jahr statt. Er sieht eine Neuverschuldung von knapp 140 Milliarden Euro vor. Am Freitag stimmt das Plenum über den Gesamtetat in Höhe von 496 Milliarden Euro ab.

