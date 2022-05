Bundestag (Kay Nietfeld/dpa)

Vorgesehen ist für 2022 eine Neuverschuldung von knapp 140 Milliarden Euro. Bevor das Plenum am Freitag über den Gesamtetat in Höhe von 496 Milliarden Euro abstimmt, wird in den nächsten Tagen über die finanzielle Ausstattung der einzelnen Ressorts debattiert. Heute geht es zunächst um die Einzelpläne des Verkehrsministeriums sowie des Bauministeriums und des Finanzministeriums.

