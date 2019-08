Hauskauf ohne Reue Was beim Erwerb von Immobilien zu beachten ist

Der Traum vom Eigenheim lebt in vielen Menschen - gerade in Zeiten niedriger Zinsen und steigender Mieten. Es zeichnet sich ab, dass insbesondere in den Boom-Regionen Immobilienbesitzer ihr Vermögen gut mehren konnten. Worauf man beim Kauf achten sollte und welche Risiken es gibt.

Am Mikrofon: Philip Banse