Haustiere in der Mietwohnung Muss der Vermieter den Hund genehmigen?

In Mietwohnungen sorgen Haustiere oft für Diskussionen. Denn was ist, wenn der Hund zu laut bellt oder der Nachbar eine Katzenhaarallergie hat? Und wie verhält es sich mit exotischen Tieren wie Schlangen? Generelle Regelungen gibt es kaum. Nur in wenigen Fällen ist die Sachlage klar.

Von Katja Scherer

