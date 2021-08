Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will für eine bessere Beratung bei der Anschaffung von Haustieren sorgen.

Hintergrund ist unter anderem, dass sich viele Menschen während der Coronapandemie ein Tier zugelegt haben, es aber bald wieder abgaben. Tierheime melden Rekordzugänge unter anderem an Hunden.



Klöckner sagte der Rheinischen Post, das Personal im Zoofachhandel müsse geschult sein und sich regelmäßig fortbilden. Wenn deutlich werde, dass jemand falsche Vorstellungen habe, müsse Beraten auch mal Abraten bedeuten, so die CDU-Politikerin.



Zudem würden die Anforderungen an die Haltung von Hunden an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst, etwa mit neuen Regeln für die Hundezucht. Laut Klöckner wird vorgeschrieben, dass Züchter sich mindestens vier Stunden täglich mit den Welpen beschäftigen müssen.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.