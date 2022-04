Ein geflüchtetes Mädchen aus der Ukraine mit ihrer Katze in der Erstanlaufstelle für Flüchtlingsangelegenheiten in Berlin-Reinickendorf. (IMAGO/Jens Schicke)

In Erstaufnahmeeinrichtungen ist eine Unterbringung mit Haustieren nicht möglich, auch wenn einzelne Städte Ausnahmen machen. Dann müssen die Tiere zumindest zwischenzeitlich ins Heim. Der Tierschutzbund fordert, dies zu ändern und "verträgliche Haustiere" zuzulassen. Außerdem gelten für die Einfuhr von Tieren strenge tierseuchenrechtliche Bestimmungen, um beispielsweise Tollwutinfektionen auszuschließen.

Versuch, unbürokratische Lösungen zu finden

Für beide Probleme versuchen Bund und Länder bereits, unbürokratische Lösungen zu finden. Flüchtlinge, die eine Unterkunft haben, müssen ihre Tiere bei den kommunalen Veterinärbehörden erst einmal nur melden. Erforderliche Maßnahmen wie Tollwut-Impfung oder Mikrochipkennzeichnung sollen dann veranlasst werden, teilt das Bundeslandwirtschaftsministerium mit.

Auch wenn in der Ukraine in den vergangenen Jahren gelegentlich Tollwutfälle aufgetreten sind, schätzt das für Tiergesundheit zuständige Friedrich-Loeffler-Institut das Risiko, dass Tiere aus der Ukraine die Krankheit nach Deutschland einschleppen könnten, jedoch als sehr gering ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Tier mit fehlendem Impfschutz zum Zeitpunkt des Grenzübertritts schon infiziert habe, aber noch keine Symptome zeige, liege bei etwa eins zu 300.000. Bei gegen Tollwut geimpften Hunden und Katzen - von denen in diesem Zusammenhang weitgehend ausgegangen werden könne - sei die Gefahr einer Einschleppung noch geringer.

Geld für Tierheime, Versorgungsstelle im Ankunftszentrum

In Nordrhein-Westfalen erhalten Tierheime finanzielle Unterstützung für die Versorgung von Tieren, die aus der Ukraine mitgebracht wurden. Für Hunde können Tierheime pro Tag und pro Tier eine Kostenerstattung in Höhe von 20 Euro beantragen, für zehn Euro.

Im Ankunftszentrum in Berlin Tegel wurde ein „Animal Care Point“, also eine Versorgungsstelle für Tiere, eingerichtet. Dort gibt es auch eine Behelfs-Tierarztpraxis. Das Projekt wurde vom Tierschutzverein, der Tiertafel und der Tierschutzbeauftragten initiiert. Neben einer medizinischen Untersuchung und Erstversorgung erhalten die Tiere direkt dort Impfungen, einen Mikrochip und einen EU-Heimtierausweis.

In vielen Städten haben sich zudem Ehrenamtliche und Tierheime zusammengeschlossen, um temporäre Unterkünfte für Haustiere zu finden – und Wohnungen für Familien mit Haustieren.

