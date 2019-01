Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag hat mit Unverständnis auf das Hausverbot bei der heutigen Gedenkveranstaltung im ehemaligen KZ Buchenwald reagiert.

Der parlamentarische Geschäftsführer Möller erklärte, die Fraktion habe über Jahre gezeigt, dass ihr ein aufrichtiges und nicht politisch instrumentalisiertes Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ein wichtiges Anliegen sei. Es gebe offenbar einen Reflex zum absichtlichen Missverständnis der Positionen der AfD.



Der Direktor der "Stiftung Gedenkstätte Buchenwald", Knigge, hatte seine Entscheidung mit den Äußerungen von AfD-Fraktionschef Höcke begründet. Dieser hatte 2017 wörtlich eine "dämliche Bewältigungspolitik" in Deutschland kritisiert und "eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert.



Am Nachmittag nehmen Vertreter der Thüringer Landesregierung und des Landtags zusammen mit Überlebenden an einer Kranzniederlegung für die NS-Opfer teil.