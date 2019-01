Nach der Havarie des Container-Frachtschiffes auf der Nordsee werden Rufe nach schärferen Regelungen laut.

Der SPD-Verkehrspolitiker Schmidt sagte im Deutschlandfunk, die Sicherheitsstandards und Bauvorschriften für Schiffe einer solcher Größenordnung dürften nicht nur dem Hersteller und dem Nutzer überlassen werden. Die Regelungen müssten an die Schiffsgröße angepasst und die Kontrollen verstärkt werden, sagte der Bundestagsabgeordnete. Niedersachsens Umweltminister Lies erklärte, denkbar sei etwa, Container mit Sendern auszustatten, um sie nach einem Über-Bord-Gehen orten zu können. Dies gelte besonders für Behälter mit Gefahrgut.



Die "MSC Zoe" hatte in der Nacht auf Mittwoch auf dem Weg von Antwerpen nach Bremerhaven in stürmischer See rund 270 Container verloren. Nach Kenntnis der für Seenotfälle zuständigen deutschen Einsatzzentrale waren maximal drei Behälter mit Gefahrgut beladen. Der Frachter ist knapp 400 Meter lang und kann rund 19.000 Container laden.