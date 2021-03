Ein verunglücktes Containerschiff blockiert weiter den Suezkanal.

Zehn Schlepper hatten sich bislang vergeblich bemüht, den etwa 400 Meter langen Frachter aus seiner Querlage zu befreien. Der Branchendienstleister GAC korrigierte frühere Angaben, wonach die "Ever Given" zum Teil wieder flott gemacht worden sei. Das Schiff war im Zuge eines Sandsturms auf Grund gelaufen. Es blockiert eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt in beide Richtungen.



Der Verband Deutscher Reeder warnte vor den Auswirkungen einer längeren Blockade. Der Ölpreis legte auch wegen befürchteter Lieferengpässe um etwa sechs Prozent zu.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.