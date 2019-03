Vor der Küste Westnorwegens harren noch mehr als 900 Passagiere an Bord eines havarierten Kreuzfahrtschiffes aus.

Bisher wurden nach Angaben lokaler Behörden bisher rund 460 Menschen per Hubschrauber an Land geholt, 17 von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt. Die Evakuierung zog sich hin, weil die Hubschrauber nur jeweils rund 15 Menschen pro Flug in Sicherheit bringen konnten. Am Ort der Havarie herrschte hoher Seegang, der die Rettung erschwerte.



Das Schiff soll nun von zwei Schleppern in einen nahe gelegenen Hafen gebracht werden. Die Evakuierung wurde vorerst ausgesetzt. Die Nachrichtenagentur NTB berichtete, der Kapitän werde während der Fahrt entscheiden, ob die Rettung per Helikopter fortgesetzt werden soll.



Die "Viking Sky" war gestern bei starkem Wellengang wegen eines Motorschadens in Seenot geraten. Sie liegt in einem Küstenabschnitt, der wegen seiner vielen Riffe und Inseln als besonders gefährlich gilt. Drei der vier Motoren funktionieren inzwischen wieder.