Auf dem vor der norwegischen Küste in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" hat sich die Lage entspannt.

Nachdem es gelang, drei der vier Motoren wieder in Gang zu setzen, wird das Schiff von Schleppern in die Hafenstadt Molde begleitet. An Bord befinden sich noch mehr als 900 Passagiere und rund 460 Besatzungsmitglieder.



Die "Viking Sky" war bei starkem Wellengang wegen eines Motorschadens in Seenot geraten. Sie befindet sich in einem Küstenabschnitt, der wegen seiner vielen Riffe und Inseln als besonders gefährlich gilt. In der Nacht wurden mehr als 450 Menschen mit Hubschraubern an Land gebracht, darunter 17 Verletzte.