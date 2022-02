Chelsea holt erstmals in der Vereinsgeschichte die Klub-WM mit Trainer Thomas Tuchel. (imago)

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel siegte im Finale in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, nach einem Elfmetertreffer in der Nachspielzeit (117. Minute) mit 2:1 gegen die brasilianische Mannschaft Palmeiras São Paulo. Den Siegtreffer erzielte der deutsche Nationalspieler Kai Havertz. Vor 22.871 Zuschauern hatte Romelu Lukaku (54.) Chelsea zunächst in Führung gebracht, Raphael Veiga (64.) sorgte ebenfalls per Handelfmeter für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Für Tuchel bedeutete der Triumph nach dem Gewinn von Champions League und europäischem Supercup den dritten Titel mit Chelsea seit seinem Amtsantritt im Januar 2021.

Die Klub-WM bestreiten die Sieger der kontinentalen Meisterwettbewerbe im Vereinsfußball. In der Regel machen die Gewinner der europäischen Champions League und des südamerikanischen Copa Libertadores den Sieger unter sich aus.

