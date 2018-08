US-Präsident Trump hat angesichts des herannahenden Hurrikans "Lane" den Notstand auf Hawaii ausgerufen.

Damit wolle man vor allem die rasche Freigabe von Bundeshilfen möglich machen, teilte das Weiße Haus mit. Der Gouverneur von Hawaii hatte bereits am Dienstag den Notstand für die Hauptinsel erklärt. Seitdem bereiten sich die Bewohner dort auf den Wirbelsturm vor. Auch die Notunterkünfte sind schon geöffnet.



Viele Bewohner von Hawaii haben sich in Erwartung des Unwetters mit Trinkwasser, Lebensmitteln und anderen Notvorräten eingedeckt. Das "Central Pacific Hurricane Center" sagte voraus, dass Hurrikan "Lane" heftige Regenfälle mit sich bringen werde, die am Wochenende voraussichtlich schwere und möglicherweise auch lebensbedrohliche Sturmfluten und Erdrutsche verursachen würden.



Hurrikane treffen auf Hawaii nur selten auf Land. Der letzte schwere Sturm hatte den Bundesstaat vor drei Jahrzehnten erschüttert.