In der Türkei sind in der Stadt Diyarbakir im Südosten des Landes erneut 50 Anhänger und Funktionäre der Oppositionspartei HDP festgenommen worden.

Parteisprecherin Demirdögen sagte, bereits am Montag seien 26 Menschen vorübergehend inhaftiert worden. Mittlerweile seien diese wieder frei. Eine Stellungnahme der Behörden liegt nicht vor.



Im März stehen in der Türkei Kommunalwahlen an. Die HDP ist im Südosten in vielen Gemeinden die stärkste Partei. Die Regierung von Staatspräsident Erdogan wirft der HDP vor, mit der kurdischen Terrororganisation PKK zu kooperieren.