Der Bundestag hat in erster Lesung über eine Reform der Hebammenausbildung beraten.

Geplant ist ein neuer praxisorientierter Studiengang mit einer Dauer von sechs bis acht Semestern. Zugangsvoraussetzung soll dann entweder eine zwölfjährige Schulzeit oder eine abgeschlossene Ausbildung in einem anderen Pflegeberuf sein. Bislang ist Hebamme ein Ausbildungsberuf, der an Hebammenschulen gelehrt wird. Diese können mit mittlerer Reife besucht werden.



Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundestags und des Bundesrats. Deutschland setzt damit eine EU-Richtlinie um.



Anm. der Red.: In einer früheren Fassung hatte es fälschlicherweise geheißen, die Reform sei bereits beschlossen.