An der Börse tobt seit Tagen eine "Schlacht", bei der viele Kleinanleger sich gegen milliardenschwere Hedgefonds positionieren. Und das erstaunlicherweise mit Erfolg. Der Hedgefonds Melvin Capital ist daraufhin in Schieflage geraten. Er verlor nach Wetten mit Gamestop-Aktien einige Milliarden Dollar und musste deswegen von Konkurrenten gerettet werden. Um die Dimension dieser Vorgänge zu verstehen, sollte man sich daran erinnern, dass 1998 das globale Finanzsystem kurz vor dem Zusammenbruch stand, weil ein Hedgefonds namens Long-Term Capital Management sich verzockt hatte.

Deswegen ist den jungen und internetaffinen Kleinanlegern zu danken, dass sie durch Absprachen und konzertiertes Handeln ein nach wie vor existentes Problem offenlegen: Denn die Wetten der Hedgefonds sind ihrem Wesen nach eben hochspekulativ – und damit hochriskant. Und da sie weitgehend mit dem Geld anderer spekulieren, sind sie auch ein systemisches Risiko.

Masse der jungen Anleger sieht für Gamestop Chancen

Im Fall Gamestop haben die Großinvestoren auf den Untergang der Handelskette für Videospiele und deren Zubehör gewettet. Sie bezweifelten, ob Gamestop den Schritt aus der realen Welt mit tausenden Filialen in die Welt des Internets schafft, in der Konkurrenten wie Amazon dominant sind. Die Masse der jungen Anleger dagegen sah und sieht für Gamestop Chancen. Wer in dieser Frage Recht haben wird, muss sich erst noch zeigen. Gamestop aber hat nun durch die kostenlose Werbung unzweifelhaft etwas bessere Karten als vorher – doch das nur nebenbei.

Dass sich viele dieser Kleinanlager am Ende die Finger an dem Höhenflug der Aktien verbrennen dürften, wird die andere - schmerzhafte - Seite dieser Geschichte sein. Denn klar ist, dass die Aktien durch die Spekulationsspirale in luftige Höhen geklettert sind. Was hoch steigt, kann auch tief fallen. Das aber ist und bleibt das Risiko eines jeden Privatmenschen, der an der Börse spekuliert. Untersuchen schließlich muss man auch, warum die Kleinanleger auf einigen Internetplattformen die betreffenden Aktien zeitweise nicht oder nur noch eingeschränkt handeln konnten. Hier muss jeder Verdacht ausgeräumt sein, dass die mächtigen Fonds Einfluss ausüben können.

Manche Kleinanleger wollen auch nur den schnellen Dollar machen

Der Schwarm der Kleinanleger hat seinen Coup gelandet und dabei Schwächen im System aufgedeckt. Nun sind Politik und Regulierer gefragt. Denn wenn milliardenschwere Hedgefonds zocken und in die Pleite schlittern können, ist das ein Risiko für das Finanzsystem. Spätestens seit der Finanzkrise 2008 wissen wir, welche Folgen das für uns alle haben kann.

Es ist kein Zufall, dass viele der Kleinanleger in den Internetforen genau damit – also der großen Finanzkrise nach der Pleite von Lehman Brothers – ihren Aufstand gegen die Spekulanten der Wall Street begründen. Natürlich werden sich darunter auch viele finden, die einfach nur auf einen schnellen Dollar oder Euro spekulieren. Das ändert aber nichts daran, dass die Kritiker Recht haben. Wo sich Spekulation zu einem systemischen Risiko aufblähen kann, da muss sie ganz einfach verboten sein.

Mischa Ehrhardt (©privat)Mischa Ehrhardt, geboren 1974 in Bayern, studierte Philosophie und Soziologie in Tübingen und Frankfurt. Nach seinem Studium absolvierte er ein Volontariat an der Evangelischen Journalistenschule in Berlin. Es folgten Moderationen und Planung von Wissenschafts- und Mediensendungen beim Hessischen Rundfunk, dort war er lange Jahre dann als Wirtschaftsjournalist tätig. Nach sechs Jahren im ARD-Börsenstudio für das Radio arbeitet er schließlich als Wirtschaftskorrespondent für den Deutschlandfunk in Frankfurt.