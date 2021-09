Mehr als 80 Prominente aus Kunst, Wissenschaft und Politik üben scharfe Kritik an der Europäischen Union wegen ihres Umgangs mit Geflüchteten.

Mit allen Mitteln würden Geflüchtete an der Ankunft in Europa gehindert: durch unterlassene Hilfeleistung und das bewusste Ertrinkenlassen, durch illegale Push-Backs, durch Folter und Gewalt, heißt es in der Erklärung. Was an den EU-Außengrenzen geschehe, sei keine Tragödie, sondern "ein vorsätzlich entworfener und umgesetzter politischer und verwaltungstechnischer Angriff auf die Menschlichkeit".



Initiiert wurde der Offene Brief vom Schweizer Regisseur Milo Rau zusammen mit den Organisationen #LeaveNoOneBehind, Sea-Watch, dem Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte ECCHR, medico international und der School of Political Hope. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderen die Schriftsteller Elfriede Jelinek, Robert Menasse und Sibylle Berg, der Pianist Igor Levit und der Soziologe Harald Welzer. Die Erklärung erscheint anlässlich der 16. "School of Resistance", einem Diskursformat des IIPM/Milo Rau am Schauspiel Köln am Wochenende vor der Bundestagswahl. Die Tageszeitung TAZ hat die Erklärung in Gänze veröffentlicht.