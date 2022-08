Nancy Pelosi (l), Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, und Tsai Ing-wen, Präsidentin von Taiwan, während eines gemeinsamen Treffens in Taiwan. (Uncredited/TTaiwan Presidential )

China begann mehrere Manöver rund um Taiwan. Dabei soll unter anderem scharfe Munition von großer Reichweite in der Meerenge zwischen Taiwan und Festland-China abgefeuert werden. Die chinesische Luftwaffe schickte 21 Flugzeuge, darunter Kampfjets. Peking kündigte zudem an, die Einfuhr bestimmter Obst- und Fischsorten aus Taiwan sowie den Export von Sand auf die Insel auszusetzen.

In Taiwan kam Pelosi unterdessen mit Präsidentin Tsai zusammen. Dabei sicherte Pelosi dem Land die uneingeschränkte Unterstützung der USA zu. Man werde Taiwan nicht im Stich lassen, sagte Pelosi in Taipeh. Tsai betonte, der Einmarsch Russlands in die Ukraine habe das internationale Augenmerk auch auf den Konflikt mit China um Taiwan gelenkt. Die Lage habe Auswirkungen auf die Sicherheit in der Asien-Pazifik-Region. Taiwan werde nicht klein beigeben, erklärte Tsai.

Der Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, in Taiwan wird nach Ansicht des Mercator-Instituts für China-Studien die Spannungen anheizen. Institutsdirektor Huotari sprach im Deutschlandfunk von einer gefährlichen Situation. Pelosis Reise erklärte er damit, dass die USA zuletzt in der Außenpolitik auf Demokratie als oberstes Ziel setzten - auch international. In Washington wolle man "klare Kante gegenüber China zeigen".

Diese Nachricht wurde am 03.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.