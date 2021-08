In Japan haben die Behörden Hunderttausende Menschen dazu aufgerufen, sich vor Überschwemmungen in Sicherheit zu bringen.

Auf der japanischen Insel Kyushu führten heftige Regenfälle zu überschwemmten Straßen und Hochwasser. Innerhalb von 48 Stunden war mehr Regen gefallen, als in einem durchschnittlichen August insgesamt. In einigen Teilen der Insel gilt die höchste Evakuierungsstufe. Der Wetterdienst des Landes warnte unter anderem vor Erdrutschen. Vom Extremwetter betroffen ist auch die Stadt Nagasaki.



Auch in der Türkei gibt es derzeit im Norden des Landes Hochwasser und Erdrutsche durch schwere Regenfälle. Bisher kamen mindestens fünf Menschen ums Leben.

