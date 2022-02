Durch den Wintersturm sind in den USA viele Menschen betroffen und haben teilweise keinen Strom mehr. (dpa/Robert Franklin)

Wie Energieversorger in mehreren Bundesstaaten mitteilten, sind hunderttausende Haushalte ohne Strom. In Teilen von Pennsylvania, New York und New England fielen an einem Tag mehr als 30 Zentimeter Schnee. Aufgrund der Witterung mussten zahlreiche Flüge gestrichen werden.

