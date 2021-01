Heftige Schneefälle haben in weiten Teilen Spaniens zu erheblichen Behinderungen geführt.

Meteorologen sprechen vom stärksten Schneesturm seit 40 Jahren. In der Hauptstadt Madrid wurde der Flughafen geschlossen. Alle Flüge sind abgesagt. Bereits gestern Abend wurden ankommende Maschinen umgeleitet. Die Polizei sperrte zudem landesweit mehr als 400 Landstraßen. Die Menschen wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. In manchen Orten hatte der Schneesturm einen erheblichen Kälteeinbruch zur Folge. In der Ortschaft Vega de Liordes, rund 400 Kilometer nördlich von Madrid, wurden minus 35,8 Grad Celsius gemessen - die kälteste Temperatur, die je in Spanien aufgezeichnet wurde. Der Nationale Wetterdienst warnte, dass in den kommenden Tagen bis zu 50 Zentimenter Neuschnee fallen könnten.

