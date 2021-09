Vor dem Landgericht in Heidelberg hat der Prozess um Sprengstoff-Anschläge auf Lebensmittelfirmen in Baden-Württemberg und Bayern begonnen.

Der Angeklagte, ein 66 Jahre alter Rentner, bestritt zum Auftakt die Vorwürfe. Er sei nicht die gesuchte Person, sagte er. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Elektriker vor, selbstgebaute Paketbomben an drei Unternehmen in Baden-Württemberg und Bayern verschickt zu haben, um Geld zu erpressen. Beim Öffnen zweier Sendungen im Februar wurden mehrere Menschen verletzt. Ein drittes Paket wurde entschärft. Es geht in dem Verfahren um das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, gefährliche Körperverletzung und versuchte schwere Körperverletzung. Dem Mann drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.