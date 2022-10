Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Bundestag (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die Bundesregierung verfolge damit zwei zentrale Ziele, sagte der SPD-Politiker bei der ersten Lesung im Bundestag. Einerseits wolle man Menschen verlässlich absichern, die in existenzielle Not geraten seien. Andererseits sei dafür zu sorgen, dass Menschen dauerhaft aus der Not wieder herauskämen. Der Sprecher für Arbeit und Soziales der Unionsfraktion, Stracke, sprach dagegen von einer verpassten Chance. Die Koalition trage nicht dazu bei, Arbeitslose besser als bisher in offene Stellen zu bringen. Die Linken-Politikerin Tatti kritisierte das neue Bürgergeld wiederum als nicht weitgehend genug. Die Menschen blieben genauso arm wie vorher. Die AfD-Abgeordnete Huy bezeichnete das Bürgergeld als ein aufgeweichtes Hartz IV - und das habe auch schon nicht funktioniert.

Das Bürgergeld soll zum 1. Januar anstelle von Hartz-IV eingeführt werden. Im Zuge dessen ist auch eine Anhebung der Regelsätze geplant. Alleinstehende Erwachsene etwa würden dann monatlich 502 Euro erhalten - rund 50 Euro mehr als bisher.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.