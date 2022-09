Reform des Hartz-IV-Systems

Hubertus Heil (SPD) möchte die Regelsätze um ca. zehn Prozent anheben, zusätzlich zum Inflationsausgleich (picture alliance/dpa)

So viel zeit sei nötig für die Umsetzung der gesamten Reform, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Einführen wolle man das Bürgergeld aber definitiv zum 1. Januar 2023. Bestimmte Teile des Vorhabens müsste phasenweise in den Jobcentern einführt werden. Am Ende werde es den Mitarbeitern dort aber einfacher machen, Menschen in Arbeit zu bringen. Das Bundeskabinett hatte diese Woche die Einführung des Bürgergelds auf den Weg gebracht. Es soll die Leistungen für Arbeitslose über das Hartz-IV-System ersetzen. Geplant ist eine Erhöhung der Regelsätze um rund 50 Euro.

