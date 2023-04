Pläne des Arbeitsministers

Arbeitsminister Hubertus Heil im Interview. (imago / Christian Spicker)

Die Mindestlohnkommission werde ihm im Sommer einen Vorschlag machen. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12 Euro pro Stunde. Sozialverbände fordern einen Anstieg auf 14 Euro, die Arbeitgeber warnen vor unrealistischen Erhöhungen.

Der Arbeitsminister kündigte zudem an, bis Juni gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Habeck den Entwurf für ein Tariftreuegesetz vorzulegen. Ziel ist, Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen zu vergeben, die nach Tarif bezahlen. Heil strebt außerdem im Zuge der Novellierung des Postgesetzes bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten an. Pakete von mehr als 20 Kilogramm Gewicht sollen dem Minister zufolge künftig durch Speditionen mit zwei Personen zugestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.