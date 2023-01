Bundesarbeitsminister Heil plant Bildungszeit für Arbeitnehmer. (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

Der SPD-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, man wolle eine solche Bildungszeit nach österreichischem Vorbild ermöglichen. Dort können Beschäftigte für maximal ein Jahr eine berufliche Auszeit für eine Weiterbildung nehmen - oder eine Bildungsteilzeit für bis zu zwei Jahre. Ähnliches will Heil hierzulande im Rahmen eines Weiterbildungsgesetzes einführen, das in den nächsten Wochen im Bundeskabinett beschlossen werden soll. Den Plänen zufolge würde die Bundesagentur für Arbeit während der Weiterbildung den Lebensunterhalt sicherstellen. Heil sprach von staatlicher Unterstützung in Höhe des Arbeitslosengeldes. Voraussetzung für eine Bildungszeit soll eine Einigung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein. Die Bildungszeit soll neben anderen Maßnahmen ein Instrument gegen den Fachkräftemangel werden.

