Nach allem, was man zum jetzigen Zeitpunkt wisse, rechne sei nicht mit einem substanziellen Anstieg der Arbeitslosenzahl zu rechnen, sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In der Corona-Krise habe der Staat 43 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld ausgegeben und den Arbeitsmarkt so stabil gehalten. Man setze das Kurzarbeitergeld nun auch ein, um die Kriegsfolgen abzufedern, meinte Heil mit Blick auf Probleme bei den Lieferketten. Er sei zuversichtlich, dass es in Deutschland auf absehbare Zeit einen sehr robusten Arbeitsmarkt geben werde, wenn man die Energieversorgung nicht gefährde.

Um Kriegsflüchtlinge schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sieht Heil Handlungsbedarf bei den Ländern. Man müsse bei der Anerkennung von Berufen besser werden. Er bitte die Länder in dieser Frage um rasches Handeln.

