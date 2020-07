Bundesarbeitsminister Heil will noch in diesem Monat einen Gesetzentwurf für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie vorlegen.

Im Kern werde es Werkverträge und Leiharbeit in dieser Branche künftig nicht mehr geben, sagte der SPD-Politiker in einer Sendung von RTL und ntv. Zudem müssten die Beschäftigten besser bezahlt werden. Weitere wichtige Punkte seien die Überwachung des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz und in Unterkünften, eine digitale Arbeitszeiterfassung und schärfere Kontrollen der Länderbehörden. Auf freiwillige Ankündigungen der Fleischbranche werde man nicht mehr setzen, betonte Heil.



Hintergrund des Vorhabens sind zahlreiche Corona-Infektionen bei Beschäftigten in mehreren Schlachtbetrieben. Im Fokus steht dabei insbesondere Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies in Nordrhein-Westfalen.