Bundesarbeitsminister Heil hat das Verschicken der ersten Bescheide für die Grundrente als wichtigen Schritt zur Anerkennung von Lebensleistung bezeichnet.

In Zukunft würden 1,3 Millionen Menschen in Deutschland davon profitieren, sagte Heil in Nürnberg. Es gehe vor allem darum, denjenigen, die lange gearbeitet hätten, mehr zu geben als denjenigen, die weniger gearbeitet hätten.



Die Bescheide werden zunächst an Neurentner verschickt. Bis Ende 2022 sollen alle Rentner daraufhin überprüft werden, ob sie Anspruch auf die Grundrente haben. Die Auszahlung erfolgt automatisch, der Zuschlag muss nicht beantragt werden.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.