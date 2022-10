Bundesarbeitsminister

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales. (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

Die Menschen flöhen vor einem schrecklichen Krieg, den Russlands Staatschef Putin angezettelt habe, sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel am Sonntag". In der EU sei gemeinsam entschieden worden, dass Ukrainerinnen und Ukrainer kein Asylverfahren durchlaufen müssten, sondern ihr Aufenthaltsstatus klar sei. Damit hätten sie Anspruch auf Grundsicherung und könnten direkt eine Beschäftigung aufnehmen. Da gebe es überhaupt nichts zurückzunehmen. Die Regelungen entlasteten im Übrigen finanziell auch Kommunen und Länder, da die Grundsicherung weitgehend vom Bund getragen werde, führte Heil aus. Nach einem Beschluss der Bundesregierung werden Ukrainer wie Hartz-IV-Empfänger behandelt und sollen so schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.